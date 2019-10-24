СБУ затримала чорних ріелторів, які мордували людей, аби відібрати житло



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СБУ задокументувала дев'ять фактів незаконного заволодіння майном громадян на суму $ 150 000 Фото: СБУ

Підозрювані підшукували серед місцевих жителів одиноких пенсіонерів та інвалідів

Оперативники Служби безпеки України (СБУ) затримали в Бердянську можливих організаторів групи чорних ріелторів, які нібито погрозами і насильством відбирали житло у громадян. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що вони під виглядом ріелторів підшукували серед місцевих жителів одиноких пенсіонерів та інвалідів, від яких вимагали переоформити їхнє житло на підставних осіб. У разі відмови переписувати майно учасники групи нібито застосовували до потерпілих фізичний і психологічний тиск.

СБУ задокументувала дев'ять фактів незаконного заволодіння майном громадян на суму $ 150 000.

За даними пресслужби, зловмисники викрали місцевого пенсіонера, якого вивезли за 50 кілометрів від Бердянська в орендований будинок, де насильством утримували його. Іншого потерпілого вони нібито оформили на примусове лікування в міський протитуберкульозний диспансер.

Під час спецоперації співробітники СБУ звільнили потерпілих і затримали ймовірних організаторів групи. Під час обшуку житла можливих зловмисників було вилучено незареєстровану вогнепальну і травматичну зброю, велику кількість паспортів, договорів та інших документів, що підтверджують протиправну діяльність.