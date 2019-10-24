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    СБУ затримала чорних ріелторів, які мордували людей, аби відібрати житло

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    <span>СБУ задокументувала дев'ять фактів незаконного заволодіння майном громадян на суму $ 150 000</span> - СБУ затримала чорних ріелторів, які мордували людей, аби відібрати житло
    СБУ задокументувала дев'ять фактів незаконного заволодіння майном громадян на суму $ 150 000
    Фото: СБУ

    Підозрювані підшукували серед місцевих жителів одиноких пенсіонерів та інвалідів

    Оперативники Служби безпеки України (СБУ) затримали в Бердянську можливих організаторів групи чорних ріелторів, які нібито погрозами і насильством відбирали житло у громадян. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Слідство встановило, що вони під виглядом ріелторів підшукували серед місцевих жителів одиноких пенсіонерів та інвалідів, від яких вимагали переоформити їхнє житло на підставних осіб. У разі відмови переписувати майно учасники групи нібито застосовували до потерпілих фізичний і психологічний тиск.

    СБУ задокументувала дев'ять фактів незаконного заволодіння майном громадян на суму $ 150 000.

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    СБУ затримала чорних ріелторів, які мордували людей, аби відібрати житло
    СБУ затримала чорних ріелторів, які мордували людей, аби відібрати житло
    СБУ затримала чорних ріелторів, які мордували людей, аби відібрати житло

    За даними пресслужби, зловмисники викрали місцевого пенсіонера, якого вивезли за 50 кілометрів від Бердянська в орендований будинок, де насильством утримували його. Іншого потерпілого вони нібито оформили на примусове лікування в міський протитуберкульозний диспансер.

    Під час спецоперації співробітники СБУ звільнили потерпілих і затримали ймовірних організаторів групи. Під час обшуку житла можливих зловмисників було вилучено незареєстровану вогнепальну і травматичну зброю, велику кількість паспортів, договорів та інших документів, що підтверджують протиправну діяльність.

     

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