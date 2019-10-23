Поліція знайшла викрадене під Києвом немовля



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Для розшуку автомобіля, на якому жінка втекла з немовлям, на Київщині було введено план «Перехоплення»

Дитина жива та неушкоджена

Жінку, яка викрала сьогодні у смт Коцюбинське немовля, знайшли та затримали у Софіїйській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Дитина жива і неушкоджена, в подальшому її оглянуть медики.

Тривають слідчі дії, поліцейські встановлюють причини викрадення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні до поліції надійшло повідомлення про викрадення хлопчика. Одинока мати напередодні познайомилася із нібито волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втекла на легковику сріблястого кольору.

На Київщині було введено план «Перехоплення», орієнтування на легковик передали патрулям Києва та області.

Невдовзі автівку знайшли, водій дав покази слідчим.