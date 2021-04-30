  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під Києвом біля супермаркету чоловіка смертельно вразило струмом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Трагедія сталася на стоянці біля АТБ - Під Києвом біля супермаркету чоловіка смертельно вразило струмом
    Трагедія сталася на стоянці біля АТБ
    Фото: Трибуна-Бровари

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка

    28 квітня близько 18:00 у Броварах біля трансформаторної підстанції загинув чоловік. Подія трапилася на вул. Київській, 152 біля супермаркету. Про це «Трибуні-Броварів» повідомили в Броварському районному управлінні поліції.

    Як зазначають правоохоронці, 38-річного мешканця Броварів вразило струмом. Чоловік загинув на місці події.

    Тіло загиблого працівники поліції відправили на судово-медичну експертизу.

    Як стверджують свідки події, чоловік отримав смертельну дозу електророзряду від трансформаторної підстанції, яка розташована біля парковки супермаркету «АТБ». Навіщо постраждалий поліз у небезпечне місце, мають з’ясувати поліцейські.

    Чоловік отримав смертельну дозу електророзряду від трансформаторної підстанції
    Чоловік отримав смертельну дозу електророзряду від трансформаторної підстанції

    За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) КК України.

    Місцеві жителі кажуть, що через замикання в трансформаторній підстанції майже весь мікрорайон залишився без світла. Також на дорозі в напрямку Києва не працювали світлофори, що ускладнювало рух автотранспорту в годину пік.

    Теги: трагедія смерть Київщина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies