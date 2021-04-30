Під Києвом біля супермаркету чоловіка смертельно вразило струмом

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка

28 квітня близько 18:00 у Броварах біля трансформаторної підстанції загинув чоловік. Подія трапилася на вул. Київській, 152 біля супермаркету. Про це «Трибуні-Броварів» повідомили в Броварському районному управлінні поліції.

Як зазначають правоохоронці, 38-річного мешканця Броварів вразило струмом. Чоловік загинув на місці події.

Тіло загиблого працівники поліції відправили на судово-медичну експертизу.

Як стверджують свідки події, чоловік отримав смертельну дозу електророзряду від трансформаторної підстанції, яка розташована біля парковки супермаркету «АТБ». Навіщо постраждалий поліз у небезпечне місце, мають з’ясувати поліцейські.

Чоловік отримав смертельну дозу електророзряду від трансформаторної підстанції

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) КК України.

Місцеві жителі кажуть, що через замикання в трансформаторній підстанції майже весь мікрорайон залишився без світла. Також на дорозі в напрямку Києва не працювали світлофори, що ускладнювало рух автотранспорту в годину пік.