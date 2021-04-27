Під час пожежі на Київщині загинув чоловік

Тіло господаря квартири виявили вогнеборці

У вівторок, 27 квітня, вранці сталася пожежа у будинку в смт Баришівка на Київщині. Інформація про задимлення квартир надійшла до рятувальної служби о 05:46, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено черговий караул 24 Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка.

Рятувальники встановили, що горить квартира двоповерхового житлового будинку.

Пожежу було локалізовано о 05:57 та ліквідовано о 06:07.

На місці пожежі вогнеборці виявлено тіло господаря 1960 р.н.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 24 квітня ввечері столичні рятувальники під час ліквідації пожежі в підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Михайла Бойчука на Печерську виявили два обгорілі тіла чоловіка та жінки.

24 квітня під час пожежі у багатоповерхівці на вул. Петра Запорожця, 13Б у Дніпровському районі столиці жінка врятувала своїх дітей, спустивши їх через вікно до сусідів.

26 квітня ввечері сталася пожежа у будинку на вул. Садовій в Деснянському районі столиці. Рятувальники майже сім годин гасили пожежу. Внаслідок пожежі дах будинку згорів повністю, на другому поверсі закопчено стіни, скло, особисті речі.