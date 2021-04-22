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    Дитяче самогубство: мама української школярки розповіла деталі трагедії (відео)

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    Як зазначають рідні, школярка добре вчилася, брала участь в олімпіадах, була веселою і життєрадісною - Дитяче самогубство: мама української школярки розповіла деталі трагедії (відео)
    Як зазначають рідні, школярка добре вчилася, брала участь в олімпіадах, була веселою і життєрадісною
    Фото з відкритих джерел

    Дівчинка страждала через булінг у школі

    Мама школярки в Запоріжжі, яка написала передсмертну записку і скоїла самогубство, розповіла про останній день життя доньки, та про конфлікт дівчинки з викладачем гімназії. Жінка згадує, що Віка скаржилася на сильну втому, і щось хотіла їй повідомити, але так і не сказала. Про це 22 квітня повідомляє місцеве видання «Актуально».

    За словами Олени, мами загиблої дев'ятикласниці, тоді донька попрощалася з нею так, як ніколи раніше. Тільки після трагедії жінка зрозуміла, що це було прощання перед суїцидом.

    Того дня школярку батьки підвезли на машині на курси – дівчинка збиралася вступати до медичного училища. Пізніше вона подзвонила мамі та розповіла, що дуже втомилася, навіть заснула в маршрутці. Жінка відчувала, що та хотіла під час цієї звичайної розмови щось їй ще розповісти.

    Пані Олена каже, що Віка, повернувшись додому, швидко пробігла до себе в кімнату. Вже після півночі жінка знайшла доньку мертвою. Через 5 днів мати виявила передсмертну записку.

    Як зазначають рідні, школярка добре вчилася, брала участь в олімпіадах, була веселою і життєрадісною. Про кілька спроб дочки накласти на себе руки, про що дівчинка написала в передсмертній записці, вони нічого не знали. Розповідаючи про цькування в гімназії, мама учениці пояснює, що вчителька назвала Віку «свинею неосвіченою», довела до істерики. Також дівчинка скаржилася на інших викладачів. Коли жінка намагалася поговорити з класним керівником щодо випадків булінгу, той просто висміяв ситуацію.

    Нагадаємо, трагедія сталася у Заводському районі Запоріжжя 4 квітня. Проте в поліції ситуацію прокоментували лише зараз, коли місцеві ЗМІ оприлюднили передсмертний лист, що начебто залишила загибла.

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    Теги: Запоріжжя трагедія самогубство батьки
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