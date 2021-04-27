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    Трагедія на Київщині. Потяг переїхав чоловіка

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    Трагедія сталася&nbsp;біля платформи &laquo;Трубіж&raquo; - Трагедія на Київщині. Потяг переїхав чоловіка
    Трагедія сталася біля платформи «Трубіж»
    Фото: Трибуна-Бровари

    Чоловік виліз на колії з-під платформи прямо перед вантажним потягом

    У ніч на 23 квітня між залізничними станціями «Заворичі» та «Бобровиця» у Броварському районі Київської області біля платформи «Трубіж» вантажний потяг наїхав на чоловіка. Про це «Трибуні-Броварів» розповів працівник, що обслуговує ділянку залізничної дороги, де трапилась трагедія.

    Зі слів працівника, потяг наїхав на людину близько 01:30 на 792-му кілометрі рейкового шляху.

    Як розповів машиніст вантажного поїзда, чоловік віком близько 40 років виліз на колії з-під платформи. Різко загальмувати у машиніста не було змоги. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

    Як повідомили «Трибуні-Броварів» у Броварському районному управлінні поліції, особу загиблого поки що встановити не вдалося: чоловік при собі не мав ні документів, ні телефону. Свідки наїзду також відсутні.

    Наразі слідчим відділом проводяться заходи з встановлення особи загиблого.

    Як повідомлялося, 29 січня 2021 року на вулиці Євгена Сверстюка, що в Дніпровському районі поїзд на смерть збив 17-річного хлопця на залізничній колії.

    14 грудня 2020 року поблизу селища Княжичі Броварського району Київщини потяг сполученням Київ – Суми збив на смерть чоловіка.

    8 лютого 2020 року у Києві на станції «Потасів Яр» 17-річна дівчина переходила через колії у невстановленому місці та не помітила потяг, який наближався до зупинки. Машиніст подавав звукові сигнали, однак потерпіла не відреагувала, оскільки була у навушниках. Від отриманих травм мешканка Київської області померла на місці.

    Теги: трагедія Укрзалізниця смерть потяг Київщина
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