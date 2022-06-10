Під Києвом чоловік посеред вулиці відкрив стрілянину (фото, відео)
У Броварах було введено поліцейську спецоперацію
9 червня у Броварах на Київщині посеред вулиці місцевий житель двічі вистрелив у свого знайомого з вогнепальної зброї. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.
Було терміново введено поліцейську спецоперацію та протягом години встановлено і затримано озброєного зловмисника.
«У 47-річного стрільця вилучили його зареєстровану помпову рушницю з набоями», – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Під час обшуку у нападника також було виявлено журналістське посвідчення.
31-річного потерпілого було поранено в область грудей та плече, він втратив багато крові. Нині чоловік госпіталізований до медичного закладу. Він має другу групу інвалідності.
Поліція розпочала кримінальне провадження щодо замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ).