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  4. Під Києвом чоловік посеред вулиці відкрив стрілянину (фото, відео)
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    Новини

    Під Києвом чоловік посеред вулиці відкрив стрілянину (фото, відео)

    Правоохоронці затримали&nbsp;47-річного стрільця - Під Києвом чоловік посеред вулиці відкрив стрілянину (фото, відео)
    Правоохоронці затримали 47-річного стрільця
    фото: Нацполіція

    У Броварах було введено поліцейську спецоперацію

    9 червня у Броварах на Київщині посеред вулиці місцевий житель двічі вистрелив у свого знайомого з вогнепальної зброї. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

    Було терміново введено поліцейську спецоперацію та протягом години встановлено і затримано озброєного зловмисника.

    «У 47-річного стрільця вилучили його зареєстровану помпову рушницю з набоями», – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

    Під час обшуку у нападника також було виявлено журналістське посвідчення.

    31-річного потерпілого було поранено в область грудей та плече, він втратив багато крові. Нині чоловік госпіталізований до медичного закладу. Він має другу групу інвалідності.

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    Під Києвом чоловік посеред вулиці відкрив стрілянину (фото, відео)
    Під Києвом чоловік посеред вулиці відкрив стрілянину (фото, відео)
    Під Києвом чоловік посеред вулиці відкрив стрілянину (фото, відео)
    Під Києвом чоловік посеред вулиці відкрив стрілянину (фото, відео)

    Поліція розпочала кримінальне провадження щодо замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ).

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина стрілянина
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    Під Києвом чоловік посеред вулиці відкрив стрілянину (фото, відео)