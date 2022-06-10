У Херсоні виявлено мертвим тероборонівця, якого окупанти викрали в березні
На Херсонщині звірствують російські окупанти
Херсонського тероборонівця, працівника Херсонського юридичного інституту ХНУВС Віталія Лапчука знайшли мертвим. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина загиблого Альона.
Видання «Мост» повідомляє, що Лапчука викрали російські окупанти ще 27 березня. Разом із ним рашисти затримали його дружину та сина.
«Дев’ять озброєних людей з автоматами у бронежилетах увірвалися до будинку та розпочався обшук! Заглядали в кожну щілину... деякі речі вони знімали камерою, забрали у всієї родини телефони, чотири ноутбуки, забрали з двору машину джип патріот, дрібниці опускаю», – розповіла жінка у Facebook.
Далі, за словами Ганни Лапчук, її, старшого сина та чоловіка, одягнувши пакети на голову, повезли на допити і зняття відбитків пальців.
Російські загарбники катували Віталія Лапчука, били і погрожували судом за тероризм у Криму.
Згодом жінку із сином окупанти вивезли в місто і відпустили.
Віталій Лапчук – підполковник поліції, працював у Херсонському юридичному інституті ХНУВС.
Нагадаємо, нещодавно в херсонському ресторані, де часто обідали окупанти, стався вибух.