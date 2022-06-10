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    Події в Україні

    У Херсоні виявлено мертвим тероборонівця, якого окупанти викрали в березні

    Віталій Лапчук&nbsp;&ndash; підполковник поліції, працював у Херсонському юридичному інституті ХНУВС - У Херсоні виявлено мертвим тероборонівця, якого окупанти викрали в березні
    Віталій Лапчук – підполковник поліції, працював у Херсонському юридичному інституті ХНУВС

    На Херсонщині звірствують російські окупанти

    Херсонського тероборонівця, працівника Херсонського юридичного інституту ХНУВС Віталія Лапчука знайшли мертвим. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина загиблого Альона.

    Видання «Мост» повідомляє, що Лапчука викрали російські окупанти ще 27 березня. Разом із ним рашисти затримали його дружину та сина.

    «Дев’ять озброєних людей з автоматами у бронежилетах увірвалися до будинку та розпочався обшук! Заглядали в кожну щілину... деякі речі вони знімали камерою, забрали у всієї родини телефони, чотири ноутбуки, забрали з двору машину джип патріот, дрібниці опускаю», – розповіла жінка у Facebook.

    Далі, за словами Ганни Лапчук, її, старшого сина та чоловіка, одягнувши пакети на голову, повезли на допити і зняття відбитків пальців.

    Російські загарбники катували Віталія Лапчука, били і погрожували судом за тероризм у Криму.

    Згодом жінку із сином окупанти вивезли в місто і відпустили.

    Віталій Лапчук – підполковник поліції, працював у Херсонському юридичному інституті ХНУВС.

    Нагадаємо, нещодавно в херсонському ресторані, де часто обідали окупанти, стався вибух.

    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    У Херсоні виявлено мертвим тероборонівця, якого окупанти викрали в березні