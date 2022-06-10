Україна почала спецрозслідування щодо депутата Держдуми, який «повертав Крим додому»

З 2021 року Костянтин Затулін – під українськими санкціями

Політик підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України

Вінницький міський суд 8 червня надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно депутата від путінської «Єдиної Росії» Костянтина Затуліна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне повідомлення прокуратури.

Одіозного російського політика підозрюють у фінансуванні дій, вчинених з метою захоплення державної влади і зміни меж території України (ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу). Досудове розслідування у цій справі веде управління Служби безпеки у Вінницькій області.

Копію документу з сайту Офісу генпрокурора

Нагадаємо, що процедура спецрозслідування застосовується до злочинів, які вчинено особами, котрі переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави-агресора з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Висловлювання та дії Костянтина Затуліна на території України піддавалися критиці різними політиками. Ще у 2009 році Затулін заявив, що «Крим, звичайно ж, хоче додому», маючи на увазі повернення українського півострову Росії.

У березні 2014 року людина з голосом Костянтина Затуліна звітувала одному з головних менеджерів «русской весны» раднику президента Росії Сергія Глазьєва: «Ну от як би основна історія. Хочу сказати по інших регіонах, що ми профінансували Харків, профінансували Одесу».

У 2017 році депутат Держдуми РФ казав, що Москва повинна скасувати акти 1954 року, згідно з якими, півострів Крим передали до складу тодішньої УРСР.

У березні 2021 року Рада Національної безпеки та оборони ввела санкції одразу проти 27 осіб. Серед них був і Затулін. За даними РНБО, саме ці особи у 2014 році допомогли Росії і її спецслужбам анексувати український Крим.

Наприкінці березня 2022 року Затулін вніс до Державної думи Росії законопроєкт, який змінює поняття «співвітчизник» у російському законодавстві. Текст документу вже з’явився на сайті Системи забезпечення законодавчої діяльності.

Згідно із цим законопроектом, пропонується визнавати «співвітчизниками» усіх, хто проживає за межами Росії, володіє російською мовою та відносяться до «народів, що історично проживають на території Російської Федерації».

До цих народів, крім власне росіян («державотворчого народу»), законодавство відносить представників «білоруського та українського народів, пов'язаних з державотворчим народом спільністю історичної долі та культури».

На початку червня Затулін заявив, що підтримує рішення надати мешканцям Запорізької та Херсонської областей України можливість отримати російське громадянство за спрощеною схемою. При цьому зауважив: цю практику треба поширити на Харківську область, а в перспективі це право треба надати «Миколаївській, Одеській та іншим областям». Українофоб висловив упевненість, що ці області України мають «перейти під наш контроль, якщо ми хочемо здобути перемогу у цій боротьбі».

На думку публіциста Московського центру Карнегі Костянтина Скоркіна, «Затулін завжди був прихильником «русского мира», ще до того, як це стало модно. Завжди брав участь у виробленні цієї політики щодо сусідніх країн. У нульових роках він був ключовою фігурою у цьому плані. Його Інститут країн СНД був таким аналітичним центром, який працював щодо пострадянських країн».

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