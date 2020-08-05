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    Під Києвом другий день шукають рись, що втекла з розплідника

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    Каракал (рись) втік із розплідника у Чубинському - Під Києвом другий день шукають рись, що втекла з розплідника
    Каракал (рись) втік із розплідника у Чубинському
    Фото ілюстративне

    Поліція і рятувальники відмовляються допомогти розпліднику в пошуках тварини

    У Київській області тривають пошуки рисі (каракала), яка втекла вранці 4 серпня з розплідника в селі Чубинське Бориспільського району. Про те, що пошуки тварини досі тривають, УНН розповіли у розпліднику.

    «Ми шукали і в сусідніх будинках, і на ділянках. У ДСНС сказали, що цим не займаються. У поліцію зверталися - подзвонили на гарячу лінію, спілкувалися з Бориспільським райвідділом, - вони дали номер телефону мобільних анекдотів. Ми більше не стали дзвонити», - повідомили у розпліднику.

    Рись була у блакитному нашийнику.

    До слова, 4 серпня в Голосіївському районі Києва, на вулиці Саперно-Слобідській поблизу Деміївської площі, бігав лось.

    Раніше кияни вже бачили на вулицях міста лося. На вилов тварини кілька разів торік виїжджали співробітники Київського зоопарку, Команда порятунку тварин і столичні активісти. Проте, їм не вдалося зловити лося.

    Як писав «Главком», у січні 2020 року сохатого бачили у приватному секторі поблизу проспекту Науки.


    ДСНС Київщина тварини рятувальники
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