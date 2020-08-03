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    У світі

    У Росії верблюди тероризують жителів Астраханської області

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    Місцеві стверджують, що тварини все руйнують на своєму шляху - У Росії верблюди тероризують жителів Астраханської області
    Місцеві стверджують, що тварини все руйнують на своєму шляху

    Колишній господар верблюдів, пенсіонер Юрій Серебряков випустив тварин на волю, бо вже не зміг доглядати за ними

    У Росії жителі Астраханської області скаржаться на нашестя верблюдів. Про це повідомляє Euronews.

    Колишній господар верблюдів, пенсіонер Юрій Серебряков випустив 80 тварин на волю, бо вже не зміг доглядати за ними.

    Місцеві стверджують, що тварини все руйнують на своєму шляху.

    «Верблюди з’їдають всі рослини, до яких можуть дотягнутися. Ми вечорами ганяємо їх. Встаємо ночами і караулимо», - скаржаться жителі Астраханської області.

    Люди говорять, що бояться ходити на роботу, коли верблюди збираються у великі табуни і прямують вулицями.

    «Якщо у них гон, то вони навіть можуть погнатися за людиною», - кажуть місцеві.

    Пенсіонер не зважає на незадоволення і страх сусідів і радить їм робити якісні огорожі, щоб тварини не могли їх зруйнувати.

    Росія тварини
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