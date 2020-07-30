На Чернігівщині п’яний чоловік застрелив кошенят на очах у дітей



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Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі Фото: Нацполіція

23-річний чоловік раніше був засуджений за скоєння тяжкого злочину

У Чернігівській області чоловік на очах у дітей застрелив двох кошенят. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

У відомстві заявили, що в середу, 29 липня, близько 19 години у поліцію надійшло повідомлення, що в одному з сіл Носівського району чоловік застрелив з рушниці кошенят. У цей час у дворі грали малолітні діти.

На місці події поліцейські виявили 23-річного чоловіка з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а у нього у дворі правоохоронці побачили тіла двох мертвих кошенят.

Під час обшуку неподалік домогосподарства знайшли і вилучили незареєстровану гладкоствольну мисливську рушницю і 15 патронів до нього. Зброя і патрони були заховані.

Зловмисника доставили в лікарню для медичного огляду, який підтвердив, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік раніше був засуджений за вчинення тяжкого злочину.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Поліцейські призначили проведення низки експертиз. Триває досудове розслідування

До слова, у січні на Луганщині чоловіка, що застрелив двох кошенят, засудили до п’яти років позбавлення волі.