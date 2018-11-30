Під Києвом горів цех із виготовлення вікон



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Загорання сталося в місці проходження димовідвідної труби через перекриття стелі Фото: ДСНС

Для гасіння пожежі було залучено 18 чоловік особового складу

У четвер, 29 листопада, сталася пожежа у приміщенні виробничого цеху ТОВ «Вікна Дизайн» в селищі Гостомель на вулиці Свято-Покровська. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь о 16:09.

«На місце виклику негайно було направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь, 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча та 53-го Державного пожежно-рятувального посту селища Гостомель», - інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Прибувши на місце виклику, стало відомо, що загорання сталося в місці проходження димовідвідної труби через перекриття стелі та є загроза поширення полум’я по теплоізоляційному матеріалу.

Завдяки оперативним діям рятувальників попереджено розповсюдження полум’я по всій площі виробничого цеху.

Пожежу локалізовано о 16:32, а о 17:00 - ліквідовано.

На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.