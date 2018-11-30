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    Під Києвом горів цех із виготовлення вікон

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    Загорання сталося в місці проходження димовідвідної труби через перекриття стелі - Під Києвом горів цех із виготовлення вікон
    Загорання сталося в місці проходження димовідвідної труби через перекриття стелі
    Фото: ДСНС

    Для гасіння пожежі було залучено 18 чоловік особового складу

    У четвер, 29 листопада, сталася пожежа у приміщенні виробничого цеху ТОВ «Вікна Дизайн» в селищі Гостомель на вулиці Свято-Покровська. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь о 16:09.

    «На місце виклику негайно було направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини  міста Ірпінь, 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча та 53-го Державного пожежно-рятувального посту селища Гостомель», - інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

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    Прибувши на місце виклику, стало відомо, що загорання сталося в місці проходження димовідвідної труби через перекриття стелі та є загроза поширення полум’я по теплоізоляційному матеріалу.

    Завдяки оперативним діям рятувальників попереджено розповсюдження полум’я по всій площі виробничого цеху.

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    Під Києвом горів цех із виготовлення вікон
    Під Києвом горів цех із виготовлення вікон

    Пожежу локалізовано о 16:32, а о 17:00 - ліквідовано.

    На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється. 

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