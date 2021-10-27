Під Києвом хлопчик потрапив у пастку на дитячому майданчику (фото)
Рятувальники надали допомогу 11-річному хлопчику
У смт Чабани на дитячому майданчику на вулиці Машинобудівників хлопчик застряг у дитячій драбині. Це сталося у вівторок, 26 жовтня, ввечері, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
До місця виклику оперативно виїхав черговий караул 44 державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани.
Бійці з'ясували, що 11-річний хлопчик, граючись на спортивному майданчику, застряг між двома щаблями дитячої драбини. За допомогою гідравлічного ручного інструменту рятувальники розтиснули щаблі та вивільнили хлопчика.
Дитина не зазнала травм.
Як повідомлялося, у минулі вихідні столичні рятувальники допомогли дівчині зняти металеві браслети, які вона сама собі одягла на руки.
Нещодавно в місті Вишневе у квартирі по вул. Першотравнева літній чоловік застряг під ванною. Крики про допомогу почули сусіди та викликали рятувальників.