Під Києвом хлопчик потрапив у пастку на дитячому майданчику (фото)

За допомогою гідравлічного ручного інструменту рятувальники розтиснули щаблі та вивільнили хлопчика

Рятувальники надали допомогу 11-річному хлопчику

У смт Чабани на дитячому майданчику на вулиці Машинобудівників хлопчик застряг у дитячій драбині. Це сталося у вівторок, 26 жовтня, ввечері, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику оперативно виїхав черговий караул 44 державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани.

Бійці з'ясували, що 11-річний хлопчик, граючись на спортивному майданчику, застряг між двома щаблями дитячої драбини. За допомогою гідравлічного ручного інструменту рятувальники розтиснули щаблі та вивільнили хлопчика.

Дитина не зазнала травм.

Бійці ДСНС вивільнили дитину з пастки

Як повідомлялося, у минулі вихідні столичні рятувальники допомогли дівчині зняти металеві браслети, які вона сама собі одягла на руки.

Нещодавно в місті Вишневе у квартирі по вул. Першотравнева літній чоловік застряг під ванною. Крики про допомогу почули сусіди та викликали рятувальників.