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    На Київщині рятувальники визволяли дідуся з полону ванни (відео)

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    Крики про допомогу почули сусіди та викликали рятувальників - На Київщині рятувальники визволяли дідуся з полону ванни (відео)
    Крики про допомогу почули сусіди та викликали рятувальників
    Фото: скріншот відео ДСНС

    Потерпілого після звільнення передали медикам

    У місті Вишневе у квартирі по вул. Першотравнева літній чоловік застряг під ванною. Крики про допомогу почули сусіди та викликали рятувальників. Про це повідомляє пресслужба у ДСНС Київської області.

    До місця виклику було направлено черговий караул 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе.

    Рятувальники звільнили потерпілого та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

    Нагадаємо, рятувальники майже 3,5 години гасили масштабну пожежу на складі в Києві.

    Теги: ДСНС рятувальники чоловік
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    На Київщині рятувальники визволяли дідуся з полону ванни (відео)