На Київщині рятувальники визволяли дідуся з полону ванни (відео)
Крики про допомогу почули сусіди та викликали рятувальників
Фото: скріншот відео ДСНС
Потерпілого після звільнення передали медикам
У місті Вишневе у квартирі по вул. Першотравнева літній чоловік застряг під ванною. Крики про допомогу почули сусіди та викликали рятувальників. Про це повідомляє пресслужба у ДСНС Київської області.
До місця виклику було направлено черговий караул 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе.
Рятувальники звільнили потерпілого та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, рятувальники майже 3,5 години гасили масштабну пожежу на складі в Києві.