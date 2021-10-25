На Київщині під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого

Будинок було охоплено вогнем по всій площі

Причина пожежі в будинку встановлюється

У неділю, 24 жовтня, ввечері сталася пожежа в житловому будинку в с. Мархалівка Глевахівської територіальної громади.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 22:16, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено вогнеборців двох пожежно-рятувальних частин. Рятувальниками було встановлено, житловий будинок горить по всій площі.

Пожежу було ліквідовано о 23:37.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого.

До гасіння пожежі залучалися вісім чоловік особового складу ДСНС та дві одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня столичні вогнеборці двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у багатоповерхових будинках, під час однієї з них загинув чоловік.

19 жовтня сталася пожежа в житловому будинку на вул. Харченка, 21 у Дарницькому районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік, який намагався врятувати своїх дітей.