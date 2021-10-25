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    На Київщині під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого

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    Будинок було охоплено вогнем по всій площі - На Київщині під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого
    Будинок було охоплено вогнем по всій площі
    Фото: ДСНС

    Причина пожежі в будинку встановлюється

    У неділю, 24 жовтня, ввечері сталася пожежа в житловому будинку в с. Мархалівка Глевахівської територіальної громади.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 22:16, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику було направлено вогнеборців двох пожежно-рятувальних частин. Рятувальниками було встановлено, житловий будинок горить по всій площі.

    Пожежу було ліквідовано о 23:37.

    Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого.

    До гасіння пожежі залучалися вісім чоловік особового складу ДСНС та дві одиниці техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня столичні вогнеборці двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у багатоповерхових будинках, під час однієї з них загинув чоловік.

    19 жовтня сталася пожежа в житловому будинку на вул. Харченка, 21 у Дарницькому районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік, який намагався врятувати своїх дітей.

    Теги: пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок
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    На Київщині під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого