На Київщині під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого
Причина пожежі в будинку встановлюється
У неділю, 24 жовтня, ввечері сталася пожежа в житловому будинку в с. Мархалівка Глевахівської територіальної громади.
Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 22:16, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце виклику було направлено вогнеборців двох пожежно-рятувальних частин. Рятувальниками було встановлено, житловий будинок горить по всій площі.
Пожежу було ліквідовано о 23:37.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого.
До гасіння пожежі залучалися вісім чоловік особового складу ДСНС та дві одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня столичні вогнеборці двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у багатоповерхових будинках, під час однієї з них загинув чоловік.
19 жовтня сталася пожежа в житловому будинку на вул. Харченка, 21 у Дарницькому районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік, який намагався врятувати своїх дітей.