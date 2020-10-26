Під Києвом кандидати й партії не припиняли агітацію в день виборів (фото)



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На Київщині спостерігачі помітили білборди, виконані у кольорах певних політичних сил Фото: Опора

Незаконну агітацію фіксували спостерігачі

У день виборів, 25 жовтня, неподалік виборчих дільниць та обабіч доріг в Київській області були помічені випадки агітації за ті чи інші політичні сили й кандидатів. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Зокрема, поблизу виборчої дільниці №320275, що в селі Требухів Броварського району, були помічені розклеєні на стовпах агітаційні листівки. На них був зображений кандидат на посаду голови Броварської громади від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Бойко. Проте,в деяких місцях ці листівки були облиті невідомою речовиною коричневого кольору.





В межах області спостерігачі «Опори» помітили й білборди, виконані у кольорах певних політичних сил та із вказуванням прізвища кандидата на місцевих виборах.

У день виборів до поліції Київщини надійшло понад півтисячі повідомлень про ймовірні порушення виборчого права.