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    Під Києвом кандидати й партії не припиняли агітацію в день виборів (фото)

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    <span lang="UK">На Київщині спостерігачі помітили білборди, виконані у кольорах певних політичних сил</span> - Під Києвом кандидати й партії не припиняли агітацію в день виборів (фото)
    На Київщині спостерігачі помітили білборди, виконані у кольорах певних політичних сил
    Фото: Опора

    Незаконну агітацію фіксували спостерігачі

    У день виборів, 25 жовтня, неподалік виборчих дільниць та обабіч доріг в Київській області були помічені випадки агітації за ті чи інші політичні сили й кандидатів. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

    Зокрема, поблизу виборчої дільниці №320275, що в селі Требухів Броварського району, були помічені розклеєні на стовпах агітаційні листівки. На них був зображений кандидат на посаду голови Броварської громади від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Бойко. Проте,в деяких місцях ці листівки були облиті невідомою речовиною коричневого кольору.


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    В межах області спостерігачі «Опори» помітили й білборди, виконані у кольорах певних політичних сил та із вказуванням прізвища кандидата на місцевих виборах.

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    Під Києвом кандидати й партії не припиняли агітацію в день виборів (фото)
    Під Києвом кандидати й партії не припиняли агітацію в день виборів (фото)
    Під Києвом кандидати й партії не припиняли агітацію в день виборів (фото)
    Під Києвом кандидати й партії не припиняли агітацію в день виборів (фото)

    У день виборів до поліції Київщини надійшло понад півтисячі повідомлень про ймовірні порушення виборчого права.

    вибори партії Київщина
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