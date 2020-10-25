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    Політика

    Місцеві вибори: у ЦВК повідомили про термін встановлення результатів

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    У ЦВК повідомили про термін встановлення результатів - Місцеві вибори: у ЦВК повідомили про термін встановлення результатів
    У ЦВК повідомили про термін встановлення результатів

    Наразі органи державного реєстру виборців ще збирають явку з територіальних виборчих комісій

    Остаточні результати місцевих виборів в Україні можуть бути встановлені за три-п’ять днів.

    Про це повідомив увечері 25 жовтня заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

    «Ми сподіватимемося, що протягом трьох-п’яти днів у більшості територіальних громад результати виборів буде встановлено. Безумовно, буде судове випробування результатів виборів, а на окремі територіальні громади чекає повторне голосування на виборах міських голів», – сказав Дубовик в ефірі телеканалу «Інтер».

    За його словами, зараз органи державного реєстру виборців ще збирають явку з територіальних виборчих комісій.

    Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

     Читайте також: хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів.
    ЦВК Віталій Кличко вибори УДАР мер
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