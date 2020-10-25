  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    ЦВК назвала регіони з найвищою і найнижчою явкою

    • Розсилка
    ЦВК назвала регіони з найвищою і найнижчою явкою

    За попередніми даними, явка становила 37%

    За даними Центральної виконавчої комісії, найвища активність на місцевих виборах 2020 спостерігалася в західній частині України, найнижча – на сході.

    Про це сказав на брифінгу голова ЦВК Олег Діденко.

    «За попередніми даними, найбільший результат у Тернопільській області – 46,87%, найнижчий в Донецькій області – 31,67%», – заявив Діденко.

    За його словами, на виборах–2020 простежується тенденція, що на заході і в центрі України активність виборців була дещо вищою, ніж на сході та на півдні України.

    Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

    ЦВК Віталій Кличко вибори УДАР Олег Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies