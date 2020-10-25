ЦВК назвала регіони з найвищою і найнижчою явкою



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За попередніми даними, явка становила 37%

За даними Центральної виконавчої комісії, найвища активність на місцевих виборах 2020 спостерігалася в західній частині України, найнижча – на сході.

Про це сказав на брифінгу голова ЦВК Олег Діденко.

«За попередніми даними, найбільший результат у Тернопільській області – 46,87%, найнижчий в Донецькій області – 31,67%», – заявив Діденко.

За його словами, на виборах–2020 простежується тенденція, що на заході і в центрі України активність виборців була дещо вищою, ніж на сході та на півдні України.

Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.