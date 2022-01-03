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    Під Києвом сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці (фото)

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    Палає мансардний поверх будинку на площі 800 кв. м - Під Києвом сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці (фото)
    Палає мансардний поверх будинку на площі 800 кв. м
    фото: ДСНС

    На місці пожежі працювали 40 рятувальників

    3 січня вранці виникла пожежа на даху п’ятиповерхового житлового будинку у м. Вишгород. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 7:12.

    На місці рятувальники встановили, що горить мансардний поверх будинку на площі 800 кв. м.

    Вогнеборці врятували двох осіб, інші жителі покинули будівлю самостійно.

    О 10:10 пожежу було локалізовано, а о 11:40 – ліквідовано на площі 600 м кв.

    Жертв і постраждалих немає.

    На гасінні задіяно 11 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

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    Під Києвом сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці (фото)
    Під Києвом сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці (фото)
    Під Києвом сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці (фото)
    Під Києвом сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці (фото)
    Під Києвом сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці (фото)
    Під Києвом сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці (фото)
    Під Києвом сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці (фото)
    фото: ДСНС

    Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 3 січня, сталась масштабна пожежа у виробничо-складській будівлі на вул. Алматинській, 8 у Дніпровському районі столиці.

    У ніч на 3 січня у Мукачеві сталася пожежа в будинку директора регіонального телеканалу «М-Студіо».

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники будинок
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    Під Києвом сталась масштабна пожежа в багатоповерхівці (фото)