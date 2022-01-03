У Мукачеві стався вибух в будинку директора телеканалу (відео)
У результаті вибуху газового котла в будинку сталася пожежа
У ніч на понеділок, 3 січня, у Мукачеві сталася пожежа в будинку директора регіонального телеканалу «М-Студіо». Про це повідомляють очевидці у Facebook.
На місці працюють рятувальники ДСНС та співробітники поліції.
«У Мукачеві горить будинок директора «М-Студіо». На даний час вогнеборці приборкують пожежу. Попередня причина – вибух газового котла. Постраждалих немає», – написала в спільноті «Мукачево європейське» користувачка Сильва Довганич.
Вона оприлюднила відео з місця події.
Як повідомлялося, у Маріуполі напередодні Нового року горіла міська лікарня №4.