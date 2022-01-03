  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Мукачеві стався вибух в будинку директора телеканалу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці пожежі працюють рятувальники - У Мукачеві стався вибух в будинку директора телеканалу (відео)
    На місці пожежі працюють рятувальники
    фото: Сильва Довганич, «Мукачево європейське»/Facebook

    У результаті вибуху газового котла в будинку сталася пожежа

    У ніч на понеділок, 3 січня, у Мукачеві сталася пожежа в будинку директора регіонального телеканалу «М-Студіо». Про це повідомляють очевидці у Facebook.

    На місці працюють рятувальники ДСНС та співробітники поліції.

    «У Мукачеві горить будинок директора «М-Студіо». На даний час вогнеборці приборкують пожежу. Попередня причина – вибух газового котла. Постраждалих немає», – написала в спільноті «Мукачево європейське» користувачка Сильва Довганич.

    Вона оприлюднила відео з місця події.

    Як повідомлялося, у Маріуполі напередодні Нового року горіла міська лікарня №4.

    Теги: пожежа вибух ДСНС Закарпаття рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Мукачеві стався вибух в будинку директора телеканалу (відео)