Пожежа під Києвом знищила три автівки і пошкодила ще дві

Причина загорання автомобілів встановлюється

У ніч на 3 січня сталося загорання автомобілів у селищі Ворзель Бучанського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 02:26.

На місце події було направлено черговий караул двох Державних пожежно-рятувальних частин.

По прибуттю встановлено, що вогнем охоплено три приватні легкові автомобілі Mercedes-BenzR350, Renault Trafic та Mercedes-BenzSmart, що знаходились на стоянці поблизу багатоквартирного житлового будинку.

Пожежу було ліквідовано о 02:59.

Вогнем знищено три автомобілі Mercedes-BenzR350, RenaultTrafic, Mercedes-BenzSmart та пошкоджено в результаті дії вогневих потоків ще два поряд розташованих авто – «ЗАЗ Таврія» та Kia Cerato.

На місце події залучались дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі на даний момент встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 3 січня сталась масштабна пожежа у виробничо-складській будівлі на вул. Алматинській, 8 у Дніпровському районі столиці.

Також у ніч на 3 січня у Мукачеві сталася пожежа в будинку директора регіонального телеканалу «М-Студіо».