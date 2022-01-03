Пожежа під Києвом знищила три автівки і пошкодила ще дві
Причина загорання автомобілів встановлюється
У ніч на 3 січня сталося загорання автомобілів у селищі Ворзель Бучанського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 02:26.
На місце події було направлено черговий караул двох Державних пожежно-рятувальних частин.
По прибуттю встановлено, що вогнем охоплено три приватні легкові автомобілі Mercedes-BenzR350, Renault Trafic та Mercedes-BenzSmart, що знаходились на стоянці поблизу багатоквартирного житлового будинку.
Пожежу було ліквідовано о 02:59.
Вогнем знищено три автомобілі Mercedes-BenzR350, RenaultTrafic, Mercedes-BenzSmart та пошкоджено в результаті дії вогневих потоків ще два поряд розташованих авто – «ЗАЗ Таврія» та Kia Cerato.
На місце події залучались дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі на даний момент встановлюється.
Як повідомлялося, у ніч на 3 січня сталась масштабна пожежа у виробничо-складській будівлі на вул. Алматинській, 8 у Дніпровському районі столиці.
Також у ніч на 3 січня у Мукачеві сталася пожежа в будинку директора регіонального телеканалу «М-Студіо».