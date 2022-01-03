Масштабна нічна пожежа в Києві: палав склад (фото, відео)

Рятувальники майже три години боролися з вогнем

Вогонь бушував на площі 500 кв. м

У ніч на понеділок, 3 січня, сталась пожежа у виробничо-складській будівлі на вул. Алматинській, 8 у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 01:18. До місця виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла у двоповерховій виробничо-складській будівлі.

Пожежу на площі 500 кв. м було ліквідовано о 03:57.

Складність гасіння пожежі полягала у відсутності на території основних джерел протипожежного водопостачання. Усі об'єктові пожежні гідранти, які мали б забезпечити рятувальників водою для гасіння, були в неробочому стані. Тому вогнеборці прокладали магістральні лінії від найближчого вуличного пожежного гідранта. В цілому довжина магістральних ліній складала близько 600 метрів.

До прибуття пожежних підрозділів до медиків звернувся чоловік із підозрою на отруєння продуктами горіння. Його було госпіталізовано до медичного закладу.

На місці пожежі працювало дев’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 37 чоловік особового складу ДСНС.

Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, у ніч на 3 січня у Мукачеві сталася пожежа в будинку директора регіонального телеканалу «М-Студіо».