На Житомирщині лось спровокував смертельну ДТП



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Поліцейські встановлюють обставини дорожньої аварії за участю лося і двох автівок

Мікроавтобус Mersedes Sprinter врізався в автомобіль DAF із напівпричепом, який збив лося

У Житомирській області лось спровокував подвійну ДТП, в результаті якої загинула одна людина і сама тварина. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у вівторок, 23 квітня.

Зазначається, що аварія сталася сьогодні близько 5:50 на 234 кілометрі траси Київ-Чоп, поблизу села Майстрова Новоград-Волинського району.

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля DAF з напівпричепом, рухаючись в напрямку Житомира, на заокругленій ділянці дороги наїхав на лося, який раптово вибіг на проїжджу частину», - йдеться в повідомленні.

А через кілька хвилин у фуру, що зупинилася через ДТП, в'їхав мікроавтобус Mersedes Sprinter. Водій останнього загинув на місці.

Поліцейські встановлюють обставини дорожньої аварії.