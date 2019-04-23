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    На Житомирщині лось спровокував смертельну ДТП

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    <p>Поліцейські встановлюють обставини дорожньої аварії за участю лося і двох автівок&nbsp;</p> - На Житомирщині лось спровокував смертельну ДТП

    Поліцейські встановлюють обставини дорожньої аварії за участю лося і двох автівок 

    Мікроавтобус Mersedes Sprinter врізався в автомобіль DAF із напівпричепом, який збив лося

    У Житомирській області лось спровокував подвійну ДТП, в результаті якої загинула одна людина і сама тварина. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у вівторок, 23 квітня.

    Зазначається, що аварія сталася сьогодні близько 5:50 на 234 кілометрі траси Київ-Чоп, поблизу села Майстрова Новоград-Волинського району.

    «Попередньо встановлено, що водій автомобіля DAF з напівпричепом, рухаючись в напрямку Житомира, на заокругленій ділянці дороги наїхав на лося, який раптово вибіг на проїжджу частину», - йдеться в повідомленні.

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    На Житомирщині лось спровокував смертельну ДТП
    На Житомирщині лось спровокував смертельну ДТП
    На Житомирщині лось спровокував смертельну ДТП
    На Житомирщині лось спровокував смертельну ДТП

    А через кілька хвилин у фуру, що зупинилася через ДТП, в'їхав мікроавтобус Mersedes Sprinter. Водій останнього загинув на місці.

    Поліцейські встановлюють обставини дорожньої аварії.

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