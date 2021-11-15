На Київщині зник безвісти 13-річний хлопчик (фото)
Хлопчик пішов з дому 12 листопада і не повернувся
На Київщині поліція розшукує 13-річного Ярослава Якименка. Хлопчик 12 листопада близько 10:00 пішов з місця проживання в м. Переяслав та наразі його місцезнаходження невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Прикмети дитини: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, обличчя овальне, очі зелені.
Був одягнений: куртка чорного кольору, сині джинсові штани, кросівки чорного кольору.
При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця слід телефонувати за номером спецлінії поліції «102».
Раніше повідомлялося, що відділенням поліції смт Макарів Бучанського районного управління поліції розшукується 13-річна Софія Висіцька.