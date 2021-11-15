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    На Київщині зник безвісти 13-річний хлопчик (фото)

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    На Київщині поліція розшукує зниклу дитину - На Київщині зник безвісти 13-річний хлопчик (фото)
    На Київщині поліція розшукує зниклу дитину
    фото з відкритих джерел

    Хлопчик пішов з дому 12 листопада і не повернувся

    На Київщині поліція розшукує 13-річного Ярослава Якименка. Хлопчик 12 листопада близько 10:00 пішов з місця проживання в м. Переяслав та наразі його місцезнаходження невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Прикмети дитини: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, обличчя овальне, очі зелені.

    Був одягнений: куртка чорного кольору, сині джинсові штани, кросівки чорного кольору.

    Розшукується Ярослав Якименко
    Розшукується Ярослав Якименко

    При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця слід телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

    Раніше повідомлялося, що відділенням поліції смт Макарів Бучанського районного управління поліції розшукується 13-річна Софія Висіцька.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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    На Київщині зник безвісти 13-річний хлопчик (фото)