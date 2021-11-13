На Черкащині знайшли мертвим 22-річного хлопця, якого шукали понад чотири місяці

Тіло хлопця виявив мисливець у лісі на Уманщині

На Уманщині в лісі знайшли муміфіковане тіло. Як з'ясувалося, померлого розшукували кілька місяців, повідомляє Суспільне з посиланням на заяву речниці Головного управління Нацполіції області Зої Вовк.

13-го листопада близько десятої години муміфіковане повішене тіло у лісі в селі Городецьке, що на Уманщині, виявив мисливець. Він одразу повідомив про це до поліції.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що померлий – 22-річний Андрій Демчук, який перебував у розшуку. Він пішов із дому четвертого липня 2021 року на зустріч із приятелем і не повернувся.

«Чотири місяці його шукали правоохоронці, рідні та небайдужі», – розповіла речниця поліції області.

Попередньо подію кваліфікують як самогубство, додала речниця. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Раніше у Румунії знайдений мертвим боцман, який наприкінці жовтня в порту міста Рені Одеської області впав у річку Дунай з борту судна Right Step. Про це повідомив морський юрист Микола Гольбін, пославшись на джерело інформації в Румунії.

Також правоохоронці Вінниччини розшукали 14-річного Максима Присяжного з Піщанки, який зник 7 листопада, пішовши з матір’ю на пасовище випасати худобу. Зараз з дитиною все добре.

Нагадаємо, поліція Київської області розшукала трьох хлопців, які пішли зі школи в Кагарлику та планували втечу до лісу.

Також повідомлялося, що заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького 7 листопада знайшли мертвим. Напередодні він виїхав з дому та зник.

До слова, 7 листопада Сілецького оголосили в розшук. За день до цього близько 13 години він виїхав з дому у Винниках у напрямку Тернополя та відтоді не виходив на зв'язок.