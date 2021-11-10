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    На Київщині поліція розшукала зниклого дворічного хлопчика (фото)

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    Правоохоронці повернули дитину батькам - На Київщині поліція розшукала зниклого дворічного хлопчика (фото)
    Правоохоронці повернули дитину батькам
    фото: Нацполіція

    Бабуся з дитиною поїхала в гості до свого знайомого, не повідомивши про це матір хлопчика

    9 листопада близько 18 години до Кагарлицького відділення поліції надійшов дзвінок від схвильованої жінки про те, що у сусідів пропав дворічний хлопчик, але самостійні двогодинні пошуки не дали результату. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На пошуки зниклого хлопчика залучили працівників слідчо-оперативної групи та наряди групи реагування патрульної поліції.

    Завдяки злагодженим оперативно-розшуковим діям поліцейських менш ніж за годину дитину знайшли разом з бабусею.

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    На Київщині поліція розшукала зниклого дворічного хлопчика (фото)
    На Київщині поліція розшукала зниклого дворічного хлопчика (фото)

    Як з’ясували правоохоронці, доки мама вішала білизну у дворі будинку, бабуся сіла в таксі разом з онуком та поїхала в гості до свого знайомого, не повідомивши про це доньку.

    Раніше повідомлялося, що відділенням поліції смт Макарів Бучанського районного управління поліції розшукується 13-річна Софія Висіцька.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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    На Київщині поліція розшукала зниклого дворічного хлопчика (фото)