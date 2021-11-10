На Київщині поліція розшукала зниклого дворічного хлопчика (фото)

Бабуся з дитиною поїхала в гості до свого знайомого, не повідомивши про це матір хлопчика

9 листопада близько 18 години до Кагарлицького відділення поліції надійшов дзвінок від схвильованої жінки про те, що у сусідів пропав дворічний хлопчик, але самостійні двогодинні пошуки не дали результату. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На пошуки зниклого хлопчика залучили працівників слідчо-оперативної групи та наряди групи реагування патрульної поліції.

Завдяки злагодженим оперативно-розшуковим діям поліцейських менш ніж за годину дитину знайшли разом з бабусею.

Як з’ясували правоохоронці, доки мама вішала білизну у дворі будинку, бабуся сіла в таксі разом з онуком та поїхала в гості до свого знайомого, не повідомивши про це доньку.

Раніше повідомлялося, що відділенням поліції смт Макарів Бучанського районного управління поліції розшукується 13-річна Софія Висіцька.