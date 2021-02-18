В історичному центрі Києва горіла пам’ятка архітектури (фото)

Загоряння сталося на даху чотириповерхового будинку

У середу, 17 лютого, ввечері сталась пожежа у будинку на вул. Липинського, 8 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 18:33, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що загоряння сталося на даху чотириповерхового житлового будинку на орієнтовній площі 30 кв. м.

Загоряння було ліквідовано о 19:44.

В ході гасіння існував ризик розповсюдження вогню по пустотах перекриттів та стін, але завдяки оперативним діям рятувальників цього вдалось уникнути.

До гасіння залучалось шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

До відома, житловий будинок на вул. Липинського, 8 зведений у 1900 році архітектором Миколою Яскевичем у стилі неоренесанс. Будівля є пам’яткою архітектури.