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    Вночі горіла автівка у дворі будинку в центрі Києва (фото)

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    Внаслідок пожежі пошкоджено передню частину автомобіля та салон - Вночі горіла автівка у дворі будинку в центрі Києва (фото)
    Внаслідок пожежі пошкоджено передню частину автомобіля та салон
    Фото: ДСНС

    Причину займання автомобіля встановлять правоохоронці

    У ніч на середу, 17 лютого, сталась пожежа в автомобілі на вул. Гоголівській, 32-Б у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 02:49, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників другої Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вогнеборці встановили, що у дворі 4-поверхового житлового будинку сталося загоряння припаркованого автомобіля Volkswagen Touareg.

    Пожежу було локалізовано о 03:07 та ліквідовано о 03:16.

    Внаслідок пожежі пошкоджено передню частину автомобіля та салон.

    На місці події працювали три одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

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    Вночі горіла автівка у дворі будинку в центрі Києва (фото)
    Вночі горіла автівка у дворі будинку в центрі Києва (фото)
    Вночі горіла автівка у дворі будинку в центрі Києва (фото)
    Вночі горіла автівка у дворі будинку в центрі Києва (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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