Вночі горіла автівка у дворі будинку в центрі Києва (фото)
Причину займання автомобіля встановлять правоохоронці
У ніч на середу, 17 лютого, сталась пожежа в автомобілі на вул. Гоголівській, 32-Б у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 02:49, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено рятувальників другої Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вогнеборці встановили, що у дворі 4-поверхового житлового будинку сталося загоряння припаркованого автомобіля Volkswagen Touareg.
Пожежу було локалізовано о 03:07 та ліквідовано о 03:16.
Внаслідок пожежі пошкоджено передню частину автомобіля та салон.
На місці події працювали три одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.
Жертв і постраждалих немає.
Причина загоряння наразі встановлюється.