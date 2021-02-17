Вночі горіла автівка у дворі будинку в центрі Києва (фото)

Причину займання автомобіля встановлять правоохоронці

У ніч на середу, 17 лютого, сталась пожежа в автомобілі на вул. Гоголівській, 32-Б у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 02:49, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників другої Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вогнеборці встановили, що у дворі 4-поверхового житлового будинку сталося загоряння припаркованого автомобіля Volkswagen Touareg.

Пожежу було локалізовано о 03:07 та ліквідовано о 03:16.

Внаслідок пожежі пошкоджено передню частину автомобіля та салон.

На місці події працювали три одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.