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    Під Києвом ошукані будівельники оголосили страйк і забарикадувалися (фото, відео)

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    Будівельники склали шини біля в&rsquo;їзду на об'єкт - Під Києвом ошукані будівельники оголосили страйк і забарикадувалися (фото, відео)
    Будівельники склали шини біля в’їзду на об'єкт
    Фото: Ярослав Тимошевський, Facebook

    Будівельники прийшли на будівництво із шинами та вимагають виплати зарплати

    Сьогодні, 4 серпня, у селі Гатне Києво-Святошинського району будівельники, які працювали на будівництві державного дитсадка, оголосили страйк через невиплату зарплати.

    Забудовник не виплатив будівельникам 140 тис. грн. Люди намагалися отримати свої чесно зароблені гроші, але марно, поліція також не допомогла.

    Сьогодні будівельники прийшли на будівництво із шинами та оголосити страйк, забарикадувавшись біля в’їзду на об’єкт.

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    Під Києвом ошукані будівельники оголосили страйк і забарикадувалися (фото, відео)
    Під Києвом ошукані будівельники оголосили страйк і забарикадувалися (фото, відео)
    Під Києвом ошукані будівельники оголосили страйк і забарикадувалися (фото, відео)

    Будівництво дитсадка у Гатному - це доволі скандальна забудова, де вже вкрадено безліч державних коштів. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують можливу розтрату коштів службовими особами Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області в інтересах приватної компанії на будівництві цього дитячого садочка.

    Як повідомляє «Синдикат інфо», підприємство, яке ошукало робітників, належить скандальному харківському ексраднику тогочасного губернатора Арсена Авакова. Також воно є фігурантом цілого ряду кримінальних проваджень, пов'язаних з корупційними схемами на будівництві державних об'єктів по всій Україні.

    будівництво протест Київщина страйк
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