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    На Київщині захистили від самозахоплення унікальний легкоатлетичний об’єкт

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    Васильків може стати одним із центрів легкоатлетичних метань - На Київщині захистили від самозахоплення унікальний легкоатлетичний об’єкт
    Васильків може стати одним із центрів легкоатлетичних метань
    Світлина із соцмереж

    Очікується, що найближчим часом розпочнеться реконструкція бази підготовки метальників

    Одна з небагатьох повноцінних баз для підготовки метальників в Україні, яка знаходиться у Василькові на Київщині, збережена для спорту.

    Усі юридичні тонкощі, котрі тривалий час слугували яблуком розбрату, вдалося узгодити на зустрічі за участю головного тренера збірної України з метань Максима Островського з мером міста Володимиром Сабадашем, начальницею освітнього відділу Василькова Лілією Козак, депутатом міськради Володимиром Твердохлібом, директором Київського обласного Центру олімпійської підготовки Василем Наумчуком та тренером Васильківської ДЮСШ, учасником Олімпійських ігор-2008 з метання молота Ігорем Тугаєм.

    «Два роки ми боролися за збереження унікального, одного з трьох подібних в Україні сектора з легкоатлетичних метань у Василькові, - розповідає Максим Островський прес-службі Федерації легкої атлетики України. – Він з’явився ще на початку 2000-х років. Але через те, що він не був закріплений кадастровим номером як спортивна споруда, на його територію розпочався певний тиск – поруч в садовій зоні пішло самозахоплення землі під будівництво, і хтось поклав око і на метальний центр.

    Разом з олімпійцем Ігорем Тугаєм, який є уродженцем Василькова, Комісією атлетів, спортсменами-метальниками, ФЛАУ, за підтримки ЗМІ ми не одноразово звертали увагу на цю проблему. І нарешті вдалося досягти результату. Сектор для легкоатлетичних метань за сприяння директора Київського обласного центру олімпійської підготовки Василя Наумчука стане осередком цього Центру олімпійської підготовки. Під час тристоронньої зустрічі з представницею Міносвіти, до якого цей майданчик відноситься, та мером міста було узгоджено, що Центр олімпійської підготовки знайде кошти на фінансування з облбюджету реконструкції та подальшого розвитку об’єкту. Буде у нього і кадастровий номер, так що сподіваюся, що з самозахопленням території справа не пройде. На базі цього сектору буде розвиватися ДЮСШ, а з розростанням – інші види легкої атлетики, а також інші види спорту. Наразі маємо один з прикладів, коли завдяки соціально активним спортсменам нам вдається розвивати легку атлетику».

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    метання диска будівництво метання молота легка атлетика фінансування реконструкція метання списа Васильків Ігор Тугай Максим Островський
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