Київрада повернула Протасовому Яру статус зеленої зони



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Протасів яр тепер не можна забудовувати Фото: скріншот з гугл-панорами Serhii Biriukov та ГО «Захистимо Протасів яр»

Протасів Яр віднині має статус «території зелених насаджень загального користування»

Київська міська рада ухвалила рішення про повернення земельним ділянкам у Протасовому Яру (Солом’янський район) статусу зеленої зони. Рішення підтримали 74 депутати, повідомляє пресслужба Київради.

Своїм рішенням депутати скасували зміни до Генерального плану столиці, внесені в 2002 році, за якими Протасів Яр виключили з переліку зелених насаджень, цим самим дозволивши його забудову.

Також у повідомленні йдеться, що сьогодні Київрада проголосувала два з трьох проєктів рішень по Протасовому яру.

Перше рішення — про повернення статусу зеленої зони земельним ділянкам Протасового яру.

Друге проголосоване сьогодні рішення — заява Київради, яка визнає ряд юридичних фактів, а також доручає КМДА погодити клопотання ГО «Захистимо Протасів яр» про створення регіонального ландшафтного парку

Наступним кроком повинно бути погодження клопотання про створення парку, а також інші дії, які Київрада зобов'язала вчинити свій виконавчий орган. Окрім того, КО «Інститут Генерального плану міста Києва» на підставі другого згаданого рішення має позначити в проєкті Генплану 2025 Протасів яр, як зелену зону.

«...Саме громада Протасового, а не міська влада, боролась з дніпровським криміналітетом якому відкрив ворота в Київ криміналітет місцевий. Саме громада за минулий рік виграла чотири суди у компанії Корбана, попри його високих покровителів. В результаті незаконне будівництво в Протасовому яру було зупинено, але не заборонено. Саме громада веде перемовини з інвесторами, серед яких і міжнародні компанії, розуміючи що після наведення правового ладу, ніхто за наші податки нам парк не зробить. Але дещо Київська міська рада зробити може. Фактично останнє, що Рада цього скликання може зробити для громади Протасового яру», - зазначив представник громади Протасового Яру Роман Ратушний.