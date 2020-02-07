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    Новини

    Під Києвом палав позашляховик (фото)

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    Під Києвом палав позашляховик (фото)

    Рятувальники ліквідували загорання автомобіля

    У ніч на п’ятницю, 7 лютого, сталася пожежа в автомобілі в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно – диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 03:48.

    На місце виклику було направлено черговий караул 62-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе та ПСО с. П. Борщагівка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що загорання виникло в автомобілі Toyota Highlander. 

    Пожежу було локалізовано о 04:11 та повністю ліквідовано о 04:27.

    Під час гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 5 лютого у Коцюбинському, що під Києваом, невідомі особи спалили автомобіль депутата Ірпінської міськради Богдана Слюсаренка.

    5 лютого сталася пожежа в автомобілі на вул. Ірпінській, 70 у Святошинському районі столиці. Під час ліквідації загорання отримав опіки власник авто. 

    пожежа ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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