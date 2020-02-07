Під Києвом палав позашляховик (фото)



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Рятувальники ліквідували загорання автомобіля

У ніч на п’ятницю, 7 лютого, сталася пожежа в автомобілі в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно – диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 03:48.

На місце виклику було направлено черговий караул 62-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе та ПСО с. П. Борщагівка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що загорання виникло в автомобілі Toyota Highlander.

Пожежу було локалізовано о 04:11 та повністю ліквідовано о 04:27.

Під час гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 5 лютого у Коцюбинському, що під Києваом, невідомі особи спалили автомобіль депутата Ірпінської міськради Богдана Слюсаренка.

5 лютого сталася пожежа в автомобілі на вул. Ірпінській, 70 у Святошинському районі столиці. Під час ліквідації загорання отримав опіки власник авто.