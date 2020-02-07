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    Біля метро «Дарниця» автомобіль влетів у Mercedes і загорівся (відео)

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    ДТП біля&nbsp;<span lang="UK">метро &laquo;Дарниця&raquo;&nbsp;</span> - Біля метро «Дарниця» автомобіль влетів у Mercedes і загорівся (відео)
    ДТП біля метро «Дарниця» 
    Фото: скріншот відео

    У ДТП обійшлося без потерпілих

    У четвер, 6 лютого, ввечері на Броварському проспекті біля станції метро «Дарниця» сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

    Про аварію повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Згідно з повідомленням, «чорний легковик (модель автомобіля не вказана. - Ред.) на повному ходу в‘їхав у Mercedes».

    Внаслідок зіткнення легковик почав палати.

    Обійшлося без потерпілих.

    Причини і обставини ДТП зясують правоохоронці.

    Проте, у коментарях під дописом пишуть, що, біля метро «Дарниця» часто автівки паркуються у два ряди, і, ймовірно, Mercedes був припаркований з порушенням ПДР на смузі руху транспорту.

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