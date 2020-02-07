Біля метро «Дарниця» автомобіль влетів у Mercedes і загорівся (відео)
ДТП біля метро «Дарниця»
Фото: скріншот відео
У ДТП обійшлося без потерпілих
У четвер, 6 лютого, ввечері на Броварському проспекті біля станції метро «Дарниця» сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.
Про аварію повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Згідно з повідомленням, «чорний легковик (модель автомобіля не вказана. - Ред.) на повному ходу в‘їхав у Mercedes».
Внаслідок зіткнення легковик почав палати.
Обійшлося без потерпілих.
Причини і обставини ДТП зясують правоохоронці.
Проте, у коментарях під дописом пишуть, що, біля метро «Дарниця» часто автівки паркуються у два ряди, і, ймовірно, Mercedes був припаркований з порушенням ПДР на смузі руху транспорту.