У Києві під час пожежі в автомобілі постраждав чоловік



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Рятувальники ліквідували загоряння автомобіля Фото: ДСНС

Власник автівки отримав опіки рук і ноги

У середу, 5 лютого, сталася пожежа на вул. Ірпінській, 70 у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 4:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що зайнявся автомобіль Dodge.

О 4:23 бійці ліквідували загоряння.

Внаслідок пожежі пошкоджено салон, лобове скло, моторний відсік та в поруч розташованій автівці Volkswagen Polo пошкоджено колесо та лакофарбове покриття.

Власник автівки намагався загасити полум'я самостійно, проте йому це не вдалося. Чоловік отримав опіки ноги та пальців рук. Рятувальники передали потерпілого бригаді швидкої допомоги, проте від госпіталізації він відмовився.

Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 5 лютого сталася пожежа у приватному будинку на вул. Прокоповича у Дарницькому районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.