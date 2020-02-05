Під Києвом невідомі спалили авто місцевого депутата (фото, відео)
Автомобіль депутата і сусідська машина згоріли повністю
У ніч на середу, 5 лютого, у Коцюбинському невідомі особи спалили автомобіль депутата Ірпінської міськради Богдана Слюсаренка.
Про це повідомив Слюсаренко на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши фото.
«... Те, що залишилося від моєї і сусідської машини... Вночі зателефонувала сусідка і повідомила, що горить мій автомобіль... Потім вогонь перекинувся на інший», - написав він.
За попередніми висновками поліції, це був умисний підпал
Слюсаренко також оприлюднив відео пожежі в автівках.
Користувачі соцмережі повідомляють, що Слюсаренко не перший рік бореться за розвиток Коцюбинського.
Зазначається, що депутат встав на захист Біличанського лісу. Є припущення, що підпал автівки – це помста забудовників.