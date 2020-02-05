Під Києвом невідомі спалили авто місцевого депутата (фото, відео)



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Те, що лишилося від двох автомобілів, що згоріли в Коцюбинському Фото: Богдан Слюсаренко, Facebook

Автомобіль депутата і сусідська машина згоріли повністю

У ніч на середу, 5 лютого, у Коцюбинському невідомі особи спалили автомобіль депутата Ірпінської міськради Богдана Слюсаренка.

Про це повідомив Слюсаренко на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши фото.

«... Те, що залишилося від моєї і сусідської машини... Вночі зателефонувала сусідка і повідомила, що горить мій автомобіль... Потім вогонь перекинувся на інший», - написав він.

За попередніми висновками поліції, це був умисний підпал

Слюсаренко також оприлюднив відео пожежі в автівках.

Користувачі соцмережі повідомляють, що Слюсаренко не перший рік бореться за розвиток Коцюбинського.

Зазначається, що депутат встав на захист Біличанського лісу. Є припущення, що підпал автівки – це помста забудовників.