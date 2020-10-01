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    Новини

    Під Києвом перекинувся спорткар (фото, відео)

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    Водій автомобіля не впорався з керуванням - Під Києвом перекинувся спорткар (фото, відео)
    Водій автомобіля не впорався з керуванням
    Фото: Трибуна Бровари

    Автомобіль наїхав на бордюр, врізався у паркан і первернувся

    30 вересня близько 15:40 у Броварах на вулиці Київській сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Chevrolet Camaro.

    Про це повідомляє «Трибуна-Бровари».

    За даними правоохоронців, водій автівки на мокрій дорозі не впорався з керуванням, наїхав на бордюр, в’їхав у металевий паркан та перевернувся.

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    Під Києвом перекинувся спорткар (фото, відео)
    Під Києвом перекинувся спорткар (фото, відео)
    Під Києвом перекинувся спорткар (фото, відео)
    Під Києвом перекинувся спорткар (фото, відео)

    Через аварію на дорозі утворився затор в обидва боки.

    Зі слів правоохоронців, в автомобілі перебував лише водій, який відбувся легкими тілесними ушкодженнями.

    Як повідомлялося, 30 вересня у Києві через мокру дорогу і недотримання правил дорожнього руху сталася велика кількість ДТП.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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