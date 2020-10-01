Під Києвом перекинувся спорткар (фото, відео)



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Водій автомобіля не впорався з керуванням Фото: Трибуна Бровари

Автомобіль наїхав на бордюр, врізався у паркан і первернувся

30 вересня близько 15:40 у Броварах на вулиці Київській сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Chevrolet Camaro.

Про це повідомляє «Трибуна-Бровари».

За даними правоохоронців, водій автівки на мокрій дорозі не впорався з керуванням, наїхав на бордюр, в’їхав у металевий паркан та перевернувся.

Через аварію на дорозі утворився затор в обидва боки.

Зі слів правоохоронців, в автомобілі перебував лише водій, який відбувся легкими тілесними ушкодженнями.

Як повідомлялося, 30 вересня у Києві через мокру дорогу і недотримання правил дорожнього руху сталася велика кількість ДТП.