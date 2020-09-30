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    Дощ зробив свою справу: у Києві масові ДТП (фото, відео)

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    ДТП на проспекті Правди - Дощ зробив свою справу: у Києві масові ДТП (фото, відео)
    ДТП на проспекті Правди
    Фото: Київ оперативний

    Сьогодні у столиці велика кількість ДТП

    Через мокру дорогу і недотримання правил дорожнього руху у Києві сьогодні, 30 вересня, сталася велика кількість ДТП.

    Про аварії повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Зокрема, ДТП з постраждалими сталося на проспекті Правди. Тут зіткнулися маршрутний автобус і автомобіль SsangYong.

    Інформація про кількість постраждалих та обставини події уточнюється.

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    Дощ зробив свою справу: у Києві масові ДТП (фото, відео)
    Дощ зробив свою справу: у Києві масові ДТП (фото, відео)

    Пізніше на Контрактовій площі водій автомобіля Peugeot не втримав кермо свого авто на слизьких і мокрих коліях та в‘їхав у припаркований автомобіль.

    В результаті ДТП ніхто не травмувався.

    Крім того, дрібні ДТП сталися на Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги та в передмісті Києва.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці на вул. Петра Запорожця, 4 автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з легковою автівкою.

    Як відомо, у Києві вночі розпочався дощ. За прогнозом синоптиків, дощитиме впродовж 4 днів. Найінтенсивніші опади прогнозують у середу - менш ніж за 12 годин можливе випадання до 49 мм опадів. У зв'язку з цим дорожні служби готуються до можливих підтоплень на вулицях Києва.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль дощ
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