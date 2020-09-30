Під Києвом водій Skoda збив на смерть пішохода та сам загинув у ДТП (фото)



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Смертельне ДТП сталося на дорозі Київ - Чернігів Фото: Нацполіція

Після наїзду на пішохода Skoda зіткнулася з Volkswagen

Упродовж минулої доби на дорогах Київської області сталося чотири ДТП, де загинуло троє людей, серед них двоє пішоходів. Ще трьох потерпілих госпіталізовано до лікарні із тілесними ушкодженнями.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області

Автопригода із трагічними наслідками трапилась у Броварському районі на дорозі Київ - Чернігів. Там водій автомобіля Skoda скоїв наїзд на пішохода та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком Volkswagen. Внаслідок аварії пішохід та водій автівки Skoda від отриманих травм загинули на місці події.

Ще одне смертельне ДТП сталось поблизу селища Володарка, де у дорожній аварії загинув пішохід, який йшов посеред проїжджої частини.

У місті Васильків через нехтування Правилами дорожнього руху також зазнав травм пішохід. Його із травмами доставили до лікарні.

У місті Ржищів у результаті зіткнення автівок двоє місцевих жителів отримали травми. Їх із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправлено до лікарні.

За всіма фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 28 вересня на вул. Липківського, 1 в Соломянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: на регульованому пішохідному переході водій Renault збив пішохода.

29 вересня ввечері на шляхопроводі на Броварському проспекті поблизу станції метро «Чернігівська» автомобіль збив на смерть пішохода.