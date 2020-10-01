Смертельне ДТП на виїзді з Києва: п’яний водій влетів у стовп (фото, відео)



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Автомобіль влетів у стовп на великій швидкості Фото: dtp.kiev.ua

У салоні автівки знайшли недопиту пляшку коньяку

Сьогодні, 1 жовтня, на виїзді з Києва на Гостомельське шосе сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний», водій автомобіля Mazda вилетів з дороги і в‘їхав у стовп рекламного борду.

Від отриманих травм чоловік 1989 року помер на місці ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, за попередньою інформацією, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. У салоні автівки була виявлена недопита пляшка коньяку.





Зараз на місці працюють правоохоронці, які з‘ясовують всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, 30 вересня у Києві через мокру дорогу і недотримання правил дорожнього руху сталася велика кількість ДТП.