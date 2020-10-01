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    Смертельне ДТП на виїзді з Києва: п’яний водій влетів у стовп (фото, відео)

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    Автомобіль влетів у стовп на великій швидкості - Смертельне ДТП на виїзді з Києва: п’яний водій влетів у стовп (фото, відео)
    Автомобіль влетів у стовп на великій швидкості
    Фото: dtp.kiev.ua

    У салоні автівки знайшли недопиту пляшку коньяку

    Сьогодні, 1 жовтня, на виїзді з Києва на Гостомельське шосе сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний», водій автомобіля Mazda вилетів з дороги і в‘їхав у стовп рекламного борду. 

    Від отриманих травм чоловік 1989 року помер на місці ДТП.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, за попередньою інформацією, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. У салоні автівки була виявлена недопита пляшка коньяку.


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    Зараз на місці працюють правоохоронці, які з‘ясовують всі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 30 вересня у Києві через мокру дорогу і недотримання правил дорожнього руху сталася велика кількість ДТП.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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