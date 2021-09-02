Під Києвом потяг убив підлітка на переїзді

Рух поїздів від Вишневого до Києва тимчасово зупинили.

В селищі Тарасівка Києво-Святошинського району сталася трагедія – потяг переїхав підлітка насмерть. Про це повідомляє Telegram-канал «dtp.kiev.ua».

Відомо, що близько 16:00 2 вересня на залізничному переїзді в Тарасівці потяг збив підлітка 15-17 років.

Від отриманих травм він загинув на місці. Рух поїздів від Вишневого до Києва тимчасово зупинили. Подробиці трагедії поки невідомі.

Нагадаємо, що 2 вересня у Києві потяг на смерть збив чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Трагедія сталася вночі на проспекті Науки. За словами очевидців, машиніст побачив чоловіка на залізничному полотні і подав звуковий сигнал, проте трагедії уникнути не вдалося. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.