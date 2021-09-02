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    Під Києвом потяг убив підлітка на переїзді

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    Подробиці трагедії поки невідомі - Під Києвом потяг убив підлітка на переїзді
    Подробиці трагедії поки невідомі
    Фото: Скріншот відео dtp.kiev.ua

    Рух поїздів від Вишневого до Києва тимчасово зупинили.

    В селищі Тарасівка Києво-Святошинського району сталася трагедія – потяг переїхав підлітка насмерть. Про це повідомляє Telegram-канал «dtp.kiev.ua».

    Відомо, що близько 16:00 2 вересня на залізничному переїзді в Тарасівці потяг збив підлітка 15-17 років.

    Від отриманих травм він загинув на місці. Рух поїздів від Вишневого до Києва тимчасово зупинили. Подробиці трагедії поки невідомі.

    Нагадаємо, що 2 вересня у Києві потяг на смерть збив чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Трагедія сталася вночі на проспекті Науки. За словами очевидців, машиніст побачив чоловіка на залізничному полотні і подав звуковий сигнал, проте трагедії уникнути не вдалося. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

    Теги: трагедія смерть потяг Київщина
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    Під Києвом потяг убив підлітка на переїзді