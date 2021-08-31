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    Українська сім’я потрапила у ДТП в Австрії, загинула дитина

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    В аварії загинув шестирічний хлопчик з України&nbsp; - Українська сім’я потрапила у ДТП в Австрії, загинула дитина
    В аварії загинув шестирічний хлопчик з України 
    Фото: krone.at

    Автомобіль українців раптово зупинився на третій смузі траси через поломку

    Сьогодні у Нижній Австрії автомобіль української родини зіткнувся із легковиком місцевого мешканця. У ДТП загинув шестирічний хлопчик. Його дворічний брат теж отримав тяжкі травми, але вижив. Дитину гелікоптером доправили до лікарні у Відні. Про це повідомляє видання Kronen Zeitung.

    Відомо, що автомобіль українців потрапив в аварію о 5:15 ранку.

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    Українська сім’я потрапила у ДТП в Австрії, загинула дитина
    Українська сім’я потрапила у ДТП в Австрії, загинула дитина
    Українська сім’я потрапила у ДТП в Австрії, загинула дитина
    Українська сім’я потрапила у ДТП в Австрії, загинула дитина
    Українська сім’я потрапила у ДТП в Австрії, загинула дитина
    Українська сім’я потрапила у ДТП в Австрії, загинула дитина
    Українська сім’я потрапила у ДТП в Австрії, загинула дитина
    Українська сім’я потрапила у ДТП в Австрії, загинула дитина

    За кермом перебував 42-річний батько родини. Також у салоні авто сиділи його 34-річна дружина та два сини – хлопчики, віком двох та шести років.

    Раптово автомобіль перестав рухатися та зупинився серед траси. Голова родини не встиг зреагувати. У цей час у його авто врізався легковик, яким керував 40-річний житель Нижньої Австрії. Місцевий мешканець теж не встиг оперативно відреагувати й натиснути на гальма.

    Удар був такої сили. що старша дитина загинула на місці.

    Подружжя разом із молодшою дитиною зараз перебувають під опікою медиків в одній із лікарень Відня. 40-річний австрієць отримав легкі травми.

    Теги: Австрія трагедія ДТП діти машини українці автомобіль аварія
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    Українська сім’я потрапила у ДТП в Австрії, загинула дитина