Українська сім’я потрапила у ДТП в Австрії, загинула дитина

Автомобіль українців раптово зупинився на третій смузі траси через поломку

Сьогодні у Нижній Австрії автомобіль української родини зіткнувся із легковиком місцевого мешканця. У ДТП загинув шестирічний хлопчик. Його дворічний брат теж отримав тяжкі травми, але вижив. Дитину гелікоптером доправили до лікарні у Відні. Про це повідомляє видання Kronen Zeitung.

Відомо, що автомобіль українців потрапив в аварію о 5:15 ранку.

За кермом перебував 42-річний батько родини. Також у салоні авто сиділи його 34-річна дружина та два сини – хлопчики, віком двох та шести років.

Раптово автомобіль перестав рухатися та зупинився серед траси. Голова родини не встиг зреагувати. У цей час у його авто врізався легковик, яким керував 40-річний житель Нижньої Австрії. Місцевий мешканець теж не встиг оперативно відреагувати й натиснути на гальма.

Удар був такої сили. що старша дитина загинула на місці.

Подружжя разом із молодшою дитиною зараз перебувають під опікою медиків в одній із лікарень Відня. 40-річний австрієць отримав легкі травми.