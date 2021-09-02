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    У Києві потяг переїхав чоловіка: потерпілий помер на місці (фото, відео)

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    Трагедія сталася вночі 2 вересня на проспекті Науки - У Києві потяг переїхав чоловіка: потерпілий помер на місці (фото, відео)
    Трагедія сталася вночі 2 вересня на проспекті Науки
    Фото:t.me/dtpkievua

    Через інцидент було паралізовано рух поїздів

    У Києві потяг збив чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Трагедія сталася вночі 2 вересня на проспекті Науки.

    За словами очевидців, машиніст побачив чоловіка на залізничній колії і подав звуковий сигнал, проте трагедії уникнути не вдалося. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

    Також повідомили, що через інцидент було паралізовано рух поїздів.

    Зазначимо, що в «Укрзалізниці» не повідомляли про зміну графіка руху поїздів.

    Нагадаємо, у Києві потяг розчавив авто з людьми. Водій ВАЗа, нехтуючи попереджувальними сигналами про наближення поїзда, намагався переїхати переїзд. В цей час на всьому ходу в автомобіль врізався товарний потяг.

    Також, у селі Тарасівка, що під Києвом, швидкісний потяг збив чоловіка, який переходив колії на заборонений сигнал семафора. Чоловік, 1986 року народження, загинув на місці.

    Теги: трагедія смерть потяг водій автомобіль чоловік
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    У Києві потяг переїхав чоловіка: потерпілий помер на місці (фото, відео)