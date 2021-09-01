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    На Київщині чоловіку за борги підкинули вибухівку в відро (відео)

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    За попередніми даними, мотивом скоєння злочину в Мар&rsquo;янівці став давній конфлікт щодо фінансових розрахунків з потерпілим - На Київщині чоловіку за борги підкинули вибухівку в відро (відео)
    За попередніми даними, мотивом скоєння злочину в Мар’янівці став давній конфлікт щодо фінансових розрахунків з потерпілим
    фото: скріншот відео Nebytov

    Зловмисник разом із вибухівкою заклав у відро цвяхи та інші металеві предмети, аби завдати суттєвої шкоди потерпілому

    50-річний киянин приїхав до села Мар'янівка Бучанського району і знайшов під дверима пластикове відро з вибухівкою. Коли чоловік до нього нахилився, то пролунав вибух. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

    Поряд із вхідними дверима чоловік побачив пластикове відро та з десяток паперових листівок із текстом «Миколо! Треба віддавати борги!», які були розкидані по подвір’ю. Коли чоловік нахилився до відра, аби роздивитися вміст, воно вибухнуло. Внаслідок цього потерпілий отримав поранення ніг та травму лівого ока.

    Потерпілий одразу повідомив про інцидент до поліції. На місце події прибули наряди реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції. Під час огляду місця події було встановлено, що зловмисник разом із вибухівкою заклав у відро цвяхи та інші металеві предмети, аби завдати суттєвої шкоди потерпілому.

    Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 26-річний мешканець Києва, родом з Полтавської області. Встановлено, що раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж. За попередніми даними, мотивом скоєння злочину в Мар’янівці став давній конфлікт щодо фінансових розрахунків з потерпілим.

    Слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який ходив вулицями міста з гранатою у сумці.

    Нагадаємо, у Києві в урядовому кварталі затримали чоловіка, який погрожував перехожим. Чоловік підходив до людей та говорив, що у нього є вибухівка.

    Теги: вибух Київщина поліція чоловік
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    На Київщині чоловіку за борги підкинули вибухівку в відро (відео)