На Прикарпатті учасник АТО підірвав себе гранатою

Трагедія сталася за місцем проживання померлого

В Івано-Франківській області, у місті Калуш, учасник АТО Анатолій Новічонок підірвав себе гранатою. Про це у Facebook – спільноті «ГО «Об'єднання учасників бойових дій АТО Калущини» повідомив адміністратор групи Олександр Соколовський.

«Неприємна сумна новина! Сьогодні вночі у себе вдома (м. Калуш, вул. С. Стрільців) підірвав себе гранатою учасник АТО (24 бригада) Анатолій Новічонок», – повідомив Соколовський.

Він зазначив, що про поховання повідомлять у групі пізніше.

У поліції Івано-Франківської області «Укрінформу» підтвердили інформацію про загибель чоловік.

Відзначається, що трагедія сталася вчора ввечері, 31 серпня, за місцем проживання померлого.

До слова, у середині серпня чоловік увірвався до будівлі СБУ в Черкасах і погрожував вибухом.

Як відомо, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину. Чоловіку призначено психіатричну експертизу.

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