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    На Прикарпатті учасник АТО підірвав себе гранатою

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    Загиблий ветеран АТО&nbsp;Анатолій Новічонок - На Прикарпатті учасник АТО підірвав себе гранатою
    Загиблий ветеран АТО Анатолій Новічонок
    Фото: Олександр Соколовський / Facebook

    Трагедія сталася за місцем проживання померлого

    В Івано-Франківській області, у місті Калуш, учасник АТО Анатолій Новічонок підірвав себе гранатою. Про це у Facebook – спільноті «ГО «Об'єднання учасників бойових дій АТО Калущини» повідомив адміністратор групи Олександр Соколовський.

    «Неприємна сумна новина! Сьогодні вночі у себе вдома (м. Калуш, вул. С. Стрільців) підірвав себе гранатою учасник АТО (24 бригада) Анатолій Новічонок», – повідомив Соколовський.

    Він зазначив, що про поховання повідомлять у групі пізніше.

    У поліції Івано-Франківської області «Укрінформу» підтвердили інформацію про загибель чоловік.

    Відзначається, що трагедія сталася вчора ввечері, 31 серпня, за місцем проживання померлого.

    До слова, у середині серпня чоловік увірвався до будівлі СБУ в Черкасах і погрожував вибухом.

    Як відомо, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

    У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

    Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

    ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

    За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину. Чоловіку призначено психіатричну експертизу.

    Друзі розповіли про страшний діагноз затриманого в Кабміні учасника АТО.

    Теги: вибух граната Івано-Франківщина смерть учасники АТО
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    На Прикарпатті учасник АТО підірвав себе гранатою