Під Києвом побачення молодої пари закінчилося зґвалтуванням



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Чоловік накинувся на жінку, розбив мобільний телефон, порвав на шмаття її документи, сумку Фото: Нацполіція

Скривджена жінка звернулась до поліції

Поліція Київщини оголосила підозру чоловіку, який зґвалтував жительку столиці. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Молода пара зустрічалась упродовж 4-х місяців. Однак, останнє побачення для 32-річної жінки стало трагічним.

Встановлено, що житель села Красилівка, Броварського району, запросив до себе додому молоду жінку, з якою мав стосунки. За словами потерпілої, у будинку вони пили вино, яке придбали напередодні. Під час побачення чоловік зненацька накинувся на бідолашну, розбив мобільний телефон, порвав на шмаття її документи, сумку. Після чого вступив з нею у статевий зв'язок проти її волі. Потім чоловік втік на автомобілі у невідомому напрямку.

Скривджена жінка звернулась до поліції Києва за місцем проживання.

Під час проведення необхідних оперативних поліцейських заходів працівники Броварського відділу поліції затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі 26-річному чоловіку оголошена підозра за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Вину свою залицяльник визнав, але від будь-яких пояснень відмовився. Судом йому обрана міра запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.

Молода жінка проходить судово-медичне обстеження, яке встановить ступінь тяжкості нанесених тілесних ушкоджень. Триває досудове розслідування.