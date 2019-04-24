Під Києвом поліцейські відкрили вогонь, щоб зупинити водія-втікача (фото, відео)



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Поліцейські переслідували водія-втікача з увімкненими звуковими сигналами та проблисковими маячками Фото: Нацполіція

Щоб зупинити авто, працівник поліції декілька раз влучно вистрілив по колесах

Група реагування патрульної поліції під час несення служби у місті Бровари зупинила водія на іноземній реєстрації, який створив аварійну ситуацію. Керманич зупинився і в той час, коли патрульні почали з ним спілкуватись, він натиснув на педаль газу і почав тікати. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До переслідування долучився ще один наряд групи реагування патрульної поліції. Поліцейські продовжували переслідувати водія-втікача з увімкненими звуковими сигналами та проблисковими маячками. Керманич грубо порушував Правила дорожнього руху, наражав на небезпеку інших водіїв, не перехрестях доріг з великою швидкістю їхав на заборонений сигнал світлофора.

«Оцінюючи реальну небезпеку та загрозу для життя інших учасників дорожнього руху працівники поліції прийняли рішення про застосування вогнепальної зброї на підставі Закону України «Про Національну поліцію України». Вони попередили водія про відкриття вогню. Однак порушник жодним чином не реагував на законні вимоги поліцейських та їхні попередження. Щоб зупинити автотранспортний засіб працівник поліції декілька раз влучно вистрілив по колесах. Але і це не зупинило втікача. З пробитими шинами він проїхав ще декілька кілометрів», - йдеться в повідомленні поліції.

За кермом автівки Audi знаходився 38-річний житель села Семиполки.

Відносно правопорушника складено 7 адміністративних протоколів: за керування автотранспортом у нетверезому стані, за створення аварійної ситуації, за дрібне хуліганство, за злісну непокору законному розпорядженню правоохоронця, за керування авто без відповідних документів та 3 протоколи за невиконання водія вимог про зупинку.

Також відносно пасажирки, яка поводила себе агресивно, кидалася битися до поліцейських, складено два адміністративних протоколи за злісну непокору та дрібне хуліганство.

Встановлюються всі обставини та причини правопорушень. Триває перевірка. Адміністративні матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення.