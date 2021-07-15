Під Києвом поліція виявила плантацію наркозілля (фото)

Нарковмісні рослини направлено на експертизу

Поліцейські Обухівщини виявили у 62-річної мешканки міста Миронівка понад 400 рослин наркозілля.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, до правоохоронців надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що місцева жителька вирощує мак на прибудинковій ділянці.

Для перевірки отриманої інформації дільничні офіцери спільно з поліцейськими офіцерами громади прибули за вказаною адресою. Правоохоронці виявили на прибудинковій ділянці 404 рослини снотворного маку.

Нарковмісні рослини направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає стягнення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що на території України триває профілактична операція «Мак». Мета заходів – виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, а також перекриття каналів надходження цих рослин до споживачів наркотиків.

До слова, 13 липня Верховна Рада не змогла ухвалили за основу законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. За відповідне рішення проголосували лише 184 народні депутати.

Також нардепи не підтримали пропозицію направити проєкт закону №5596 на повторний розгляд комітету. Натомість нардепи лише повернули суб'єкту подання право на повторну законодавчу ініціативу.

у багатьох країнах коноплі вже використовують у терапевтичних цілях, завдяки їхнім властивостям допомагати в разі невиліковних медикаментами хвороб.