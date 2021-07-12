СБУ заблокувала масштабний канал контрабанди наркотичних засобів (фото, відео)

В аеропорту «Бориспіль» правоохоронці затримали одного з «кур’єрів», що перевозили в Україну великі партії заборонених препаратів

Вартість вилученої партії прекурсорів становить майже 4 млн грн

Служба безпеки України заблокувала масштабний канал контрабанди прекурсорів до України через Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Зловмисники ввозили «товар» для виробництва наркотиків із однієї з арабських країн. Вартість вилученої партії становить майже 4 млн грн за цінами «чорного ринку». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами слідства, організував оборудку житель Дніпропетровщини разом зі спільниками, мешканцями однієї з країн Близького Сходу. Зловмисники закуповували прекурсоровмісні препарати в одній з місцевих арабських медичних мереж. Там же у підпільних нарколабораторіях ділки виготовляли «чистий» псевдоефедрин (прекурсор, який використовується для виробництва наркотиків).

Потім «кур’єри» під виглядом звичайних туристів перевозили в Україну великі партії заборонених препаратів, маскуючи під сувенірну та кондитерську продукцію. Ділки реалізовували прекурсори на території Дніпропетровської області.

Правоохоронці затримали одного з «кур’єрів» в аеропорту «Бориспіль». При ньому була партія прекурсору, прихованого в особистих речах. Вилучено 2 кг псевдоефедрину.

У межах кримінального провадження фігуранту повідомлено про підозру за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Спецоперація із блокування контрабандного каналу здійснювалась УСБУ у Дніпропетровській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Державною прикордонною та митною службами України під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, нещодавно слідчі столичної поліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури задокументували незаконну діяльність 37-річного уродженця іншої держави, який зберігав та збував наркотики.