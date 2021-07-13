На Вінниччині затримали чоловіка, який вирощував коноплю та мак (фото)

Чоловік вирощував понад 300 рослин маку та 342 кущі коноплі

На земельній ділянці жителя села Порик Хмільницької територіальної громади поліція вилучила майже 700 заборонених наркотичних рослин маку, коноплі, а також сухі стебла та головки маку. Про це інформує Вінниця.info.

Відомо, що 50-річний місцевий житель на присадибній ділянці висадив заборонені рослини, за якими він ретельно доглядав. Зловмисник вирощував понад 300 рослин маку та 342 кущі коноплі.

Також на території подвір’я поліцейські знайшли сухі стебла та головки маку. Вилучений матеріал направлено на експертизу.

Додамо, що в одному із сіл Каховського району Херсонської області поліція виявила теплиці, засаджені елітними сортами конопель. А в місті Дружківка Донецької області копи виявили плантацію конопель на городі.

Також мешканець села Петрушки Бучанського району Київщини у підвалі власного будинку облаштував два приміщення під вирощування наркотичних рослин у штучних умовах.

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